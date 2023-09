Atletica: 10 km. A Pescara i tricolori assoluti, promesse e juniores

Attesi in strada in Abruzzo Battocletti, Aouani e Riva. ROMA (ITALPRESS) – Sei titoli tricolori saranno assegnati domenica a Pescara: è l'ora dei Campionati italiani assoluti, promesse e juniores dei 10 km. L'evento su strada vedrà al via alcuni degli azzurri che si sono distinti in questa stagione e che sono stati convocati per i Mondiali di corsa su strada a Riga del 1° ottobre: tra loro Nadia Battocletti (5 km in Lettonia), Iliass Aouani e Pietro Riva (mezza maratona), quest'ultimo campione in carica, avendo trionfato lo scorso anno nell'edizione di Castelfranco Veneto. Battocletti (Fiamme Azzurre) tornerà a cimentarsi nei 10 km su strada a quattro anni dall'unica esperienza di Chia nel 2019. Su questa distanza, ma in pista, la trentina ha sfiorato il record italiano con il 31:06.42 di Londra in maggio, a meno di un secondo dal 31:05.57 di Maura Viceconte del 2000. E dopo un Mondiale che non le ha dato le gioie che sperava (sedicesima in finale nei 5000) Battocletti ha macinato i 1500 metri di Padova in 4:03.34, confermando l'estrema duttilità sulle varie distanze. A Pescara sono attese tra le rivali la vice campionessa in carica Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), la terza di un anno fa Giovanna Selva (Carabinieri) e anche per il titolo Under 23 l'argento e il bronzo degli Europei di categoria nei 10.000 Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior) e Aurora Bado (FreeZone). Tra le altre iscritte Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), Valentina Gemetto (Dk Runners Milano), Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano). La gara maschile dei 10 km potrebbe vivere del duello tra il tricolore 2022 Pietro Riva (Fiamme Oro), primatista italiano della specialità con 27:50, e il vincitore di due anni fa a Forlì Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), recordman di maratona con le 2h07:16 di Barcellona in marzo. Possono giocare le proprie chance anche Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), sul podio nella passata edizione (terzo), Neka Crippa (Esercito) e non soltanto in chiave U23 anche Francesco Guerra (Carabinieri), l'argento degli Europei di categoria nei 10.000 a Espoo. Tra gli iscritti pure il campione europeo della staffetta di cross Yassin Bouih (Fiamme Gialle) e Alberto Mondazzi (Atletica Casone Noceto). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 07-Set-23 17:52