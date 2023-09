Calcio: Calafiori riparte dal Bologna “Devo dimostrare il mio valore”

"Al Basilea sono cresciuto, con Motta voglio imparare e giocare", dice il neo-rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS) – Ultimo arrivato in casa Bologna è Riccardo Calafiori, presentato a Casteldebole dal DS Marco Di Vaio: "Ha già una carriera molto forte – ha detto l'ex bomber e ora dirigente del Bologna -. Si é messo in mostra con la Roma poi ha subito un brutto infortunio che lo ha condizionato. Lo scorso anno é stato uno dei motivi dei nostri tanti viaggi a Basilea, guardavamo lui e altri suoi ex compagni. Ha avuto un'evoluzione anche come difensore centrale dimostrando una crescita in quanto a duttilità. Quest'anno si sono create le condizioni per un investimento importante su di lui, perché crediamo nelle potenzialità del giocatore che rappresenterà il futuro del nostro club. É uno dei giocatori italiani di grande prospettiva". "La scelta di andare a Basilea – ha detto il difensore rossoblù – é stata giusta perché era una squadra europea che giocava le coppe. Motta? Una brava persona che può diventare un grande allenatore. Io sono pronto a cogliere tutto quello che mi dirà, voglio imparare e giocare. Il ruolo? Mi sono trovato bene da terzino sinistro, ma anche nel fare il centrale. Ho fatto il centrale anche nella difesa a quattro, ma più nella difesa a tre: mi sento comunque bene in entrambi i ruoli". Ventuno anni ma già diverse esperienze sulle spalle in un percorso comuqnue non facile. "Non é sempre positivo cominciare a 18 anni in una piazza come Roma. A Basilea ho ritrovato continuità e ora mi sento più preparato L'importante per me è giocare e migliorare". Tra i suoi maestri anche Mourinho: "É un mister che ti dà tanto, ha carisma, ti insegna a essere uniti e concentrati in campo. Anche gli altri non scherzano. Se Mou mi ha insegnato molto dal punto di vista caratteriale, Fonseca mi piaceva molto perchè mi lasciava tranquillo". Tra i giocatori a cui si è ispirato c'è un bel ricordo che risale ai tempi della Roma: "Come persona e giocatore non posso non nominare Daniele De Rossi, tutti sanno che persona é e che giocatore é stato". La Roma è il passato, il presente e futuro si chiama Bologna. "So che devo crescere in tutto, forse la forza fisica è una delle mie armi, ma devo migliorare in tante cose. Qui trovo una squadra che mi piace per la tranquillità con cui gestisce il possesso palla, ma ha anche la volontà di avere in mano la partita e la capacità di rimontare. Personalmente in serie A mi sento di non aver dimostrato a pieno quello che posso dare in campo ma sono convinto di poter fare bene. Mi sento come su un trampolino, ho fatto una stagione e mezzo in serie A accumulando non tante presenze, quindi credo di dover dimostrare ancora molto e non mi sento più così giovane". Uno dei leader dello spogliatoio è sicuramente Lorenzo De Silvestri: "Mi ha abbracciato sin dal primo giorno, ora c'è un altro romano in squadra. É un ragazzo d'oro, mi aiuta sia dal punto di vista calcistico che extra campo. La maglia 33? Il 3 é il mio numero preferito. La 16 ce l'ho sempre in testa però non é obbligatorio prenderla". Dal Basilea arriva anche Ndoje: "Dan é un grandissimo giocatore, oltre che un bravissimo ragazzo. Ci siamo trovati benissimo insieme, potrò dargli una mano anche a inserirsi, ma ho visto che non ha avuto grandi problemi", conclude Calafiori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/ari/red 07-Set-23 15:52