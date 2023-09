Ciclismo: Vuelta2023. A Molano la 12^ tappa, Kuss sempre leader

Il colombiano vince in volata, lo statunitense conserva la maglia rossa. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Juan Sebastian Molano si è imposto nella volata di gruppo nella dodicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, la Olvega-Saragozza, di 151 chilometri. Il ciclista colombiano della UAE Emirates ha piazzato la propria ruota davanti a quelle di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Boy Van Poppel (Intermarché-Circus-Wanty), rispettivamente secondo e terzo di giornata. Primo degli azzurri Alberto Dainese, del Team DSM, che si è classificato in settima posizione. Non cambia nulla nella classifica generale: lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo-Visma) resta in maglia rossa con Groves in maglia verde e Jesus Herrada in testa alla classifica scalatori. Domani si torna a salire con la tredicesima frazione, ovvero la Formigal-Colle del Tourmalet, di 135 chilometri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/pdm/red 07-Set-23 18:09