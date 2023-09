Motomondiale: Gp San Marino. Martin “Non penso di vincere ma ci proverò”

"Ma mi sento mentalmente forte e super competitivo", assicura lo spagnolo MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – "Qua ho faticato tanto lo scorso anno. Sinceramente non ho grosse aspettative, non penso di essere pronto per la vittoria, abbiamo fatto un grosso passo in avanti ma potrebbe non essere sufficiente". Lo ha dichiarato Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) nella conferenza stampa di presentazione del GP di San Marino. "Spero, con i progressi in frenata, di essere più competitivo – prosegue – Quello scorso è stato un week-end complicato, venerdì spingevo ma non capivo perché non ero veloce. In realtà non capivo le condizioni della pista. Da venerdì a sabato è stato fatto un passo incredibile in avanti. Spero che posso aiutarmi per essere più competitivo. Vincere a Misano, però, sarebbe fantastico. Sono in buon momento, sono secondo in campionato, finora sono stato super competitivo, mi sento forte in termini di condizioni mentali". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/glb/red 07-Set-23 17:51