Salute, Gavelli (Danone Italia & Grecia): “Campagna ‘Stay Alive’ vuole essere spinta alla prevenzione alla portata di tutti”

(Adnkronos) – “Con questa campagna, dalla tonalità un po’ scherzosa, vogliamo ribadire che quando si parla di salute non è necessario farlo in modo pesante, lo si può fare in maniera leggera, il che non significa farlo in modo superficiale, ma essere alla portata di tutti”. Queste le parole del presidente e amministratore delegato di Danone Italia & Grecia Fabrizio Gavelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna “Stay Alive”, lanciata da Danacol di Danone in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, volta a sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.