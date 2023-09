Tennis: Berrettini “Nulla di estremamente grave, torno dopo Shanghai”

Per il romano rottura parziale del legamento astragalico anteriore. ROMA (ITALPRESS) – "Un mix di emozioni. Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto ma una rottura parziale del legamento astragalico anteriore. Purtroppo, però, non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo per partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia". Così, sui social, Matteo Berrettini, a proposito dell'infortunio che lo ha costretto al ritiro agli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech e del forfait per gli impegni di Coppa Davis, a Bologna, con la maglia dell'Italia. "Ho già iniziato la riabilitazione, che spero mi possa far ricominciare a competere dopo il Master 1000 di Shanghai. Grazie come sempre per il supporto e per i messaggi di affetto, siete speciali", ha scritto ancora il tennista romano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 07-Set-23 17:42