Euro2024: Nazionale. Macedonia-Italia, arbitra il francese Letexier

Domani a Skopje la sfida valida per le qualificazionia gli Europei del 2024 ROMA (ITALPRESS) – Sarà François Letexier a dirigere Macedonia del Nord-Italia, gara in programma domani a Skopje e valida per il gruppo C delle qualificazioni a Euro2024. Insieme all'arbitro francese ci saranno i connazionali Hicham Zakrani e Mehdi Rahmouni come assistenti, il quarto ufficiale di gara Bastien Dechepy e gli addetti alla Var Jérôme Brisard ed Eric Wattellier. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Set-23 13:45