Motomondiale: Gp San Marino. Bagnaia in pista, Pirro più veloce

Il pilota Ducati ha chiuso ventesimo la prima sessione di libere MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – La Ducati del collaudatore Michele Pirro, con il tempo di 1'31"909, piuttosto a sorpresa, ha chiuso in testa le FP1 della MotoGP. Secondo posto per la Ducati Mooney VR46 di Luca Marini a 115 millesimi. Terzo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"157). Quarto posto per Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR 46) a 181 millesimi, quinto Raul Fernandez (+0"318), sesto un altro collaudatore, Pedrosa (Ktm), settima l'Aprilia di Maverick Vinales, ottavo Johann Zarco (Ducati Prima Pramac). Nono Aleix Espargaro, decimo Alex Marquez. Francesco Bagnaia, non certo in perfette condizioni fisiche, ha testato la moto e non ha spinto al massimo chiudendo ventesimo. Sessione contraddistinta da prove evidenti, effettuate dai piloti, con due collaudatori, Pirro e Pedrosa, entrambi con wild-card, che hanno guidato a lungo la classifica provvisoria. Le moto della categoria regina scenderanno nuovamente in pista alle 15. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/srp/red 08-Set-23 11:51