Nuoto: Calligaris attraversa Stretto a 50 anni da record del mondo

Appuntamento alla manifestazione non agonistica "Annulliamo le Distanze". MESSINA (ITALPRESS) – Cinquant'anni fa ha stabilito il primo record mondiale del nuoto italiano. Settantacinque anni fa nacque l'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, della quale è presidente. Domani Novella Calligaris onorerà la doppia ricorrenza nuotando lo Stretto di Messina in occasione dell'evento "Annulliamo le Distanze", traversata non agonistica con partenza alle 9.30 da Capo Peloro e arrivo alla spiaggia reggina di Cannitello dopo 3.5 chilometri e corrente a favore sul tracciato pianificato dal capitano di vascello Domenico Pellegrino. A tuffarsi nelle acque dello Stretto anche l'azzurra Martina De Memme e l'amico e olimpionico Daniele Masala, un passato nelle giovanili del nuoto prima dei successi nel pentathlon. La data della traversata non è casuale, segna esattamente 50 anni dal 9 settembre del 1973 quando Novella Calligaris scrisse un'altra pagina storica dello sport italiano vincendo a Belgrado l'oro mondiale degli 800 stile libero col record del mondo di 8'52"973. Allora l'azzurra, nata a Padova il 27 dicembre 1954, aveva già conquistato la prima medaglia olimpica del nuoto italiano con l'argento nei 400 stile libero a Monaco di Baviera 1972 col tempo di 4'22"44, piazzandosi alle spalle dell'australiana Shane Gould che vinse col record mondiale in 4'19"04; successivamente la giovane 17enne si sarebbe presa il bronzo nei 400 misti (5'03"99) e negli 800 stile libero (8'57"46): tre podi storici con tre record europei. In Jugoslavia invece aveva conquistato anche il bronzo nei 400 stile libero col primato continentale (4'21"798) e nei 400 misti (5'02"029). Nel 1974, senza aver compiuto ancora 20 anni, Calligaris si è ritirata dall'attività agonistica con un palmares impressionante, soprattutto considerata una carriera tanto breve quanto piena di successi: l'esordio in nazionale a 13 anni, il primo dei 21 record europei stabilito a 14 anni, 71 titoli italiani individuali, tra cui tutte le distanze dello stile libero, 3 medaglie olimpiche, 3 mondiali, 3 europee, 4 ai Giochi del Mediterraneo, numerose in coppa Latina e nei vari meeting internazionali. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 08-Set-23 13:52