Rally: Wrc. Neuville in testa in Grecia dopo sei prove

Il belga precede il francese Ogier e il finlandese Rovanpera. ROMA (ITALPRESS) – Dopo la prime sei prove, Thierry Neuville è al comando della classifica generale del Rally dell'Acropoli, decima tappa del Mondiale Wrc di rally del 2023, in scena in Grecia. Il belga, al volante della Hyundai i20 Hybrid, ha totalizzato il tempo di 55:10.4 e precede di soli 2 secondi e otto decimi il francese, sei volte campione del mondo, Sebastien Ogier (su Toyota Yaris Hybrid). Terza piazza per il finlandese Kalle Rovanpera (anche lui su Toyota Yaris Hybrid), con 25 secondi e mezzo di ritardo rispetto a Neuville. Domani si riparte dalla settima prova: sei le frazioni in programma sabato. La chiusura della tappa greca è prevista per domenica quando andranno in scena le ultime tre prove. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Set-23 17:02