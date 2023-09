Superbike: Francia. Rea il più veloce nel venerdì di libere

Rinaldi è vicinissimo, settimo crono di giornata per Bautista MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dal prossimo anno salirà in sella alla Yamaha ma Jonathan Rea dimostra di poter dire ancora la sua anche in Kawasaki. È il pilota nordirlandese sei volte campione del mondo a far segnare il miglior tempo nel venerdì di libere in Francia, nono round stagionale del Mondiale Superbike che segna la ripresa dopo la pausa estiva. Rea ferma il cronometro a 1'36"900 nelle FP1, di appena 73 millesimi più veloce rispetto alla Ducati di Michael Ruben Rinaldi, che mette tutti in fila al pomeriggio ma è secondo nella combinata. Sul podio del venerdì del Circuit de Nevers Magny-Cours – dove Rea vanta nove successi in carriera – sale Garrett Gerloff, che con la Bmw arriva alle spalle di Rinaldi nelle FP2 per un soffio e con 81 millesimi complessivi di ritardo rispetto al crono del pilota della Kawasaki. A seguire le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, che però non riescono a migliorarsi al pomeriggio, mentre Alvaro Bautista, sulla sua Ducati, è settimo a fine giornata, con l'1'37"174 fatto segnare nella seconda sessione, a 0"274 da Rea. Completano la Top Ten dei tempi Alex Lowes (Kawasaki), Scott Redding (BMW), Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha) e Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team). Da segnalare la brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze, di Axel Bassani al mattino e le due bandiere rosse nelle FP2, la prima causata da un incidente di Xavi Vierge in uscita di curva 3 e la seconda per un problema al motore di Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 08-Set-23 17:20