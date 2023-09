Tennis: Torneo Tulln. Per Cobolli semifinale e best ranking

Il toscano da lunedì salirà al gradino 131 della classifica mondiale. ROMA (ITALPRESS) – Flavio Cobolli è approdato alle semifinali del torneo di Tulln, Challenger Atp con 118 mila euro di montepremi complessivo, in scena sui campi in terra battuta della Bassa Austria. Il tennista toscano, attuale numero 137 del mondo e quarto favorito del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale il tedesco Henri Squire, 278 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-2. In semifinale Cobolli, che da lunedì prossimo ritoccherà il suo best ranking, piazzandosi almeno al gradino 131 del mondo, attende il vincente del match fra lo spagnolo Albert Ramos Vinolas e l'indiano Sumit Nagal. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 08-Set-23 15:03