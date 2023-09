Calcio: Mondiali 2026. Cinquina Brasile, Uruguay batte Cile

Nei verdeoro titolare Danilo, doppiette per Neymar e Rodrygo. ROMA (ITALPRESS) – Proseguono in Sudamerica le qualificazioni per i Mondiali di calcio del 2026. Esordio con rotonda vittoria per il Brasile. Il team verdeoro, con Diniz in panchina, in attesa dell'arrivo di Ancelotti, si è imposto all'Estadio Olimpico do Para di Belem, per 5-1, sulla Bolivia. Due reti a testa per Rodrygo e per Neymar (che ha sbagliato un calcio di rigore), una di Raphina per la nazionale brasiliana. Titolare lo juventino Danilo. A Montevideo, all'Estadio Centenario, invece, l'Uruguay ha battuto il Cile per 3-1. A segno per "la Celeste" due volte De la Cruz e una Valverde. Per gli ospiti gol dell'ex Juve e Inter Vidal, entrato in campo a metà della ripresa. In campo dal primo minuto l'altro inossidabile del Cile, ovvero Medel, e l'ex Fiorentina Pulgar. Titolare nell'Uruguay il difensore del Sassuolo Vina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 09-Set-23 09:27