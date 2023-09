Atletica: A Zagabria Jacobs chiude i 100 in 10″08

L'azzurro termina la stagione con un terzo posto dietro a Omanyala e a Seville. ROMA (ITALPRESS) – Marcell Jacobs ha chiuso la stagione 2023 con il terzo posto centrato nei 100 metri a Zagabria nel meeting Gold del Continental Tour. L'azzurro delle Fiamme Oro, campione olimpico a Tokyo2020, ha terminato la gara al terzo posto con un discreto 10"08 con un metro di vento contro. Mancato quindi il tempo di 10 secondi netti che avrebbe concesso già il pass per le Olimpiadi di Parigi2024 a Jacobs. Visto il metro di vento contrario è comunque la prestazione migliore dell'anno per il velocista azzurro. A vincere la gara è stato il keniota Ferdinand Omanyala in 9"95; seconda piazza per il giamaicano Oblique Seville in 10"07. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-23 18:40