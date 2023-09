Calcio: Cagliari. Cinque gol nel test contro il Carbonia

A segno Pavoletti, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. CAGLIARI (ITALPRESS) – Seduta mattutina al Centro sportivo di Assemini per il Cagliari. Senza i calciatori impegnati con le rispettive selezioni Nazionali, i rossoblù hanno svolto un allenamento congiunto con il Carbonia, formazione che milita nell'Eccellenza regionale. Due tempi da 30' per chiudere la settimana di lavoro: 5-0 il risultato finale in favore del Cagliari con le reti Di Pardo, Deiola, Kingstone, Pavoletti, che ha ripreso oggi ad allenarsi regolarmente con il gruppo, e Jankto. La ripresa degli allenamenti in vista della gara di campionato contro l'Udinese, in programma all'Unipol Domus domenica 17 settmebre, è fissata per martedì pomeriggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 09-Set-23 13:31