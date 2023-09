Calcio: Germania. Flick a rischio esonero “Ma io continuo a lottare”

Riflessioni nella Federazione tedesca dopo l'1-4 nel test contro il Giappone BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Io continuo a lottare". Nuvole nere sul suo futuro, ma Hansi Flick non perde l'ottimisimo: all'indomani della clamorosa sconfitta nell'amichevole contro il Giappone (1-4) a Wolfsburg, il ct della Germania è convinto di poter fare ancora bene alla guida della Mannschaft. "Io continuo a lottare", ha detto l'ex tecnico del Bayern Monaco ai circa 3.500 tifosi giunti ad assistere l'allenamento della Nazionale tedesca, alla terza sconfitta di fila. Nel calcio di oggi "è difficile prevedere" quello che accadrà, ha sottolineato Flick. Per il momento però "tutto prosegue normalmente", ha aggiunto. Nonostante il Mondiale in Qatar fallimentare, la Dfb ha confermato Flick con l'obiettivo di guidare la Germania all'Europeo in cui sarà padrona di casa, affiancandogli Rudi Voller come direttore sportivo. Da allora, però, la Germania ha vinto appena una partita su sei, contro il Perù. Nel corso della giornata è previsto un vertice in Federazione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 10-Set-23 15:40