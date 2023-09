Calcio: ManUtd. Accuse di violenza alla ex, Antony sospeso dal club

Il 23enne attaccante era già stato escluso dalla nazionale verdeoro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United ha deciso di sospendere fino a nuovo ordine Antony, accusato di violenze da parte dell'ex fidanzata e su cui stanno indagando sia la polizia di San Paolo che quella di Manchester. Il 23enne attaccante brasiliano, escluso anche dalla nazionale verdeoro, lo scorso 15 gennaio avrebbe rifilato una testata all'allora compagna Gabriela Cavallin, in una stanza d'albergo a Manchester, procurandole un taglio che ha necessitato di cure mediche. Inoltre l'avrebbe colpita con un pugno al petto, danneggiando una protesi mammaria al silicone per la quale la ragazza si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico correttivo. In una nota, lo United ha sottolineato che se "i giocatori che non hanno partecipato a partite internazionali riprenderanno gli allenamenti lunedì", Antony "posticiperà il suo rientro fino a nuovo avviso per rispondere alle accuse". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 10-Set-23 15:48