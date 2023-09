Calciomercato: Lecce. Lunedì visite mediche per Nicola Sansone

L'esterno offensivo dopo quattro stagioni al Bologna è svincolato. LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce ha reso noto che "il calciatore Nicola Sansone, esterno offensivo classe '91, nella stagione scorsa al Bologna, domani sarà in Salento per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche di rito". A ruota il giocatore, che domani festeggerà il 32esimo compleanno, si legherà al club giallorosso. Sansone, nato a Monaco di Baviera, è svincolato, quindi arriverebbe in Salento a parametro zero. Nelle ultime quattro annate ha vestito la maglia del Bologna, totalizzando 119 presenze e 14 reti. In precedenza ha giocato al Villarreal, al Sassuolo, al Parma, al Crotone e al Bayern Monaco, dove ha cominciato la carriera. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 09-Set-23 12:00