Canottaggio: Mondiali. Pass per Parigi2024 per il due senza azzurro

Volano ai Giochi olimpici Davide Comini e Giovanni Codato. ROMA (ITALPRESS) – Il weekend dei Mondiali di canottaggio si apre con un'altra carta olimpica per l'Italia. A Belgrado, Davide Comini e Giovanni Codato si sono classificati al decimo posto, terminando in quarta posizione la finale B del due senza. Gli azzurri qualificano così la propria imbarcazione ai Giochi Olimpici di Parigi2024, poiché in questa specialità erano 11 i posti nazione in palio. Manca solo la giornata conclusiva della manifestazione iridata, che è domani, per fare un bilancio complessivo delle carte olimpiche conquistate dall'Italremo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 09-Set-23 12:59