«Cerchiamo talenti»: la sfida della società digitale a “trazione Sud”

La caccia ai talenti digitali continua. Tappa a Napoli nella consapevolezza di trovare giovani professionisti per le sfide della Cyber Security e dei Big Data. I&I, società informatica di Cosenza, a trazione “orgogliosamente meridionale”, che da venticinque anni si occupa di progettazioni “End to end”, è arrivata da qualche mese nel capoluogo partenopeo dove ha in programma l’assunzione di 150 ingegneri informatici o elettronici nei prossimi 24 mesi. Una prospettiva del genere in una città del Sud non è mai di poco conto. Lo stesso Carlo Stumpo, fondatore amministratore di I&I, crede molto nell’investimento fatto a Napoli: «Questa sede – dice – diventerà la nostra seconda factory con l’obiettivo di erogare servizi d’eccellenza in ambito Cyber Security, Big Data e Intelligenza Artificiale. Il capoluogo campano rappresenta il momento di accelerazione dello sviluppo industriale della nostra società».

Grazie alla nuova sede napoletana, l’azienda continua il processo di espansione avviato anni fa e finalizzato a supportare la trasformazione digitale dei partner in linea con il proprio piano industriale, che prevede, come detto, altre decine di posizioni aperte per neolaureati e laureati in discipline scientifiche e tecnologiche, in ingegneria, matematica e fisica. Tutte le figure professionali contribuiranno allo sviluppo di progetti innovativi, diversificati per settori e clienti, in un’atmosfera inclusiva che favorisca la collaborazione, il rispetto e la cooperazione all’interno e verso l’esterno dell’azienda.

«La nostra azienda conta circa 200 persone, ma abbiamo in programma di arrivare a 500 unità. Di queste 150, appunto, lavoreranno a Napoli. Le nuove competenze del settore IT sono necessarie per lavorare in una società che vuole crescere in un mercato sempre più globale e competitivo. Big Data, Machine learning e Cyber Security sono gli ambiti di competenza più interessanti, che vogliamo potenziare».

Si tratta di professionalità precise e altamente specializzate che l’azienda di Cosenza intende ulteriormente formare. «Una volta assunti – spiega Stumpo – li aiuteremo a entrare nel mondo del lavoro per avvicinarli il più possibile agli standard di un mercato molto esigente e selettivo considerata anche la rapidità dell’evoluzione delle nuove tecnologie. Ci stiamo concentrando nella ricerca di laureati e laureandi delle università campane in ambito Stem».

Ma la società è anche attenta a valutare indole e doti caratteriali dei candidati. «Cerchiamo giovani vogliosi di emergere e migliorare la propria professionalità per sentirsi pronti ad affrontare l’impatto col mondo del lavoro, atteggiamenti positivi che stiamo notando, per la verità, in molti ragazzi campani».

L’azienda, che si definisce a trazione “totalmente meridionale”, sta attraversando una fase di forte crescita potendo già contare su 200 professionisti, presenti nelle sedi di Cosenza, Napoli, Bologna e Milano. Prossimamente sarà il turno di Roma. Il piano di sviluppo nel breve e medio periodo prevede un’espansione nazionale ed europea sia per supportare i clienti con maggiore rapidità e flessibilità sia per rafforzare e dare continuità alle relazioni professionali. D’altronde i numeri dell’azienda sono eloquenti: 150 clienti fissi da oltre 10 anni; il 95 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato con un’età media di 38 anni; continui investimenti in ricerca e sviluppo. Napoli rappresenta lo snodo fondamentale dell’azienda al fine di perseguire la missione che prevede di sviluppare soluzioni e servizi ICT all’avanguardia per soddisfare le più ambiziose aspettative dei clienti attraverso la capillare presenza sul mercato.

«Napoli per noi rappresenta il trampolino di lancio per l’internazionalizzazione, visto l’interessante tessuto produttivo del capoluogo – aggiunge Stumpo – chi lavora in I&I entra a far parte di una realtà che crede nel talento e nelle potenzialità delle persone. Da sempre ci impegniamo affinché ogni risorsa possa esprimere valori, ambizioni e attitudini, fermamente convinti che la combinazione di persone competenti e appassionate sia la chiave per un ambiente lavorativo sano e stimolante. Quando scegliamo qualcuno dei talenti investiamo su di loro per crescere tutti insieme».

Ma non è tutto. I&I, fedele alla propria indole di azienda “in cammino” sarà presente alla prossima Fiera dell’innovazione, della tecnologia e dell’istruzione per eccellenza in Albania. Un evento in cui le aziende leader nell’ambito IT, professionisti e stakeholder si incontreranno per confrontarsi e presentare servizi e prodotti a migliaia di visitatori. Un’opportunità per assistere a conferenze e seminari con relatori di spicco del mondo Tech in una due giorni che si terrà dal 21 al 22 settembre presso il Palazzo dei Congressi a Tirana. Un’occasione per presentarsi ai partecipanti e, nello specifico, offrire servizi di sicurezza informatica all’avanguardia.

«La partecipazione alla Fiera Future2Tech 2023 a Tirana conferma la nostra volontà di accrescere ulteriormente la presenza di I&I nei mercati esteri. Nel corso degli ultimi anni – conclude Stumpo – l’Albania ha compiuto significativi progressi verso un’economia di mercato moderna ed esprime ottime potenzialità di sviluppo. Le recenti vicende internazionali stanno mettendo sempre più in luce l’importanza della Cyber Security negli scenari critici del mondo. A tal proposito abbiamo deciso di focalizzare la nostra presenza all’evento su questi temi».