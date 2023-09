Ciclismo: Tour of Britain. Ultima a Rodriguez, corsa a Van Aert

Lo spagnolo vince l'ottava tappa, altro successo per il belga. ROMA (ITALPRESS) – Carlos Rodriguez ha vinto la ottava e ultima tappa del Tour of Britain, ovvero la Margam Country Park-Caerphilly, di 166.8 chilometri. Lo spagnolo del team Ineos Grenadiers si è imposto con undici secondi di vantaggio sul belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), che con la seconda piazza odierna ha conservato la posizione in vetta alla classifica generale, vincendo dunque la corsa britannica. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 10-Set-23 17:40