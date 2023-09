Ciclismo: Vuelta2023. Acuto di Rui Costa, Kuss sempre leader

Lo statunitense resta in maglia rossa, seguono Roglic e Vingegaard. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rui Costa si è aggiudicato in volata la quindicesima tappa della Vuelta a Espana 2023, la Pamplona-Lekunberri, di 158.5 chilometri. Il portoghese della Intermarché-Circus-Wanty ha anticipato nello sprint a tre il tedesco Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), secondo, e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorius), terzo. A 2" Remco Evenepoel, il belga – dopo la batosta sul Col d'Abisque e i 27 minuti di ritardo accumulati rispetto a Sepp Kuss – ha guadagnato 2'52" sul leader della generale ma al momento una rimonta per la vittoria finale resta complicata. Lo statunitense della Jumbo-Visma mantiene la maglia rossa, con i compagni di squadra Roglic e Vingegaard rispettivamente secondo e terzo; mentre proprio Evenepoel rafforza la classifica di miglior scalatore. Domani ultimo giorno di riposo, martedì si torna in strada per la sedicesima frazione, ovvero la Liencres-Bejes di 120.5 chilometri. – foto Image – (ITALPRESS). pia/pdm/red 10-Set-23 17:26