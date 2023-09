Motomondiale: Gp San Marino. Moto2, Acosta domina e vince, Vietti 2°

Lo spagnolo vince con oltre sei secondi di vantaggio sull'italiano MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Lo spagnolo Pedro Acosta (Kalex), con il tempo di 35'30"145, ha stravinto il GP di San Marino di Moto2. Secondo posto per Celestino Vietti (Kalex) a oltre 6 secondi. Terzo Alonso Lopez (Boscoscuro) a 10 secondi. Quarto Tony Arbolino (Kalex), quinto Ai Ogura (Kalex), sesto il thailandese Somkhiat Chantra, settimo Manuel Gonzalez, partito in prima fila. Ottavo lo statunitense Joe Roberts (Kalex), nono Filip Salac (Kalex), decimo Mattia Pasini (Kalex). Caduta senza conseguenze per Denis Foggia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 10-Set-23 13:06