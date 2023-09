Rally: Wrc. Rovanpera vince in Grecia e “vede” il titolo mondiale

Il finlandese vicino al bis iridato: sono 33 i punti di vantaggio su Evans ROMA (ITALPRESS) – Kalle Rovanpera si avvicina al secondo titolo iridato consecutivo. Il finlandese della Toyota si è aggiudicato il Rally dell'Acropoli, decima tappa del Mondiale Wrc 2023, che si è concluso in Grecia. Per Rovanpera è il terzo successo stagionale dopo Portogallo ed Estonia, ora sono 33 i punti di vantaggio sul compagno di squadra Elfyn Evans, secondo in Grecia. Terzo Dani Sordo (Hyundai). Prossimo appuntamento a fine settembre con il Rally del Cile, terz'ultima tappa del Mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 10-Set-23 16:25