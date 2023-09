Superbike: Francia. Bautista vince gara 2 e nega tris a Razgatlioglu

Il ducatista resta saldamente in testa al Mondiale con 57 punti sul turco MAGNY-COURS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nella domenica del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) ha vinto Gara 2 a Magny-Cours riscattando il decimo posto di ieri a causa di un problema tecnico, seguito dalla seconda piazza di stamattina in Superpole Race. Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK) vincendo Gara 1 e Tissot Superpole Race si è riavvicinato allo spagnolo recuperandogli a fine weekend ben 17 punti. Il ducatista resta però saldamente in testa al campionato con un vantaggio di 57 punti sul turco. Nicolò Bulega (Ducati) è sempre più saldo al comando del WorldSSP. Vincendo anche Gara 2 sigla una splendida doppietta (la quarta quest'anno) e si porta a quota 11 vittorie e 358 punti in campionato, ben 60 in più del suo diretto inseguitore Stefano Manzi (Yamaha). Tre podi nel fine settimana francese per Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) mentre Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati) in Gara 1 è arrivato secondo al termine di un gran duello con Razgatlioglu. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 10-Set-23 17:56