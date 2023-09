Tennis: Davis. Musetti e Sonego si scaldano a Bologna

Anche Arnaldi e Vavassori hanno raggiunto la Unipol Arena. BOLOGNA (ITALPRESS) – C'è aria di vigilia alla Unipol Arena di Bologna. Le bandiere dell'Italia, del Canada, del Cile e della Svezia, ovvero le quattro nazioni protagoniste del girone A delle Davis Cup Finals, pendono dal soffitto su uno dei lati corti dello stadio. Intorno fervono i preparativi per affinare gli ultimi dettagli perché tutto sia perfetto per martedì 12, giorno della prima partita, Svezia-Cile. L'Italia debutterà mercoledì 13 e in campo il lavoro del capitano Filippo Volandri e degli azzurri procede in modo intenso. In mattinata, all'interno dello stadio che ospiterà gli incontri, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si solo allenati per oltre due ore. Un allenamento ad alto ritmo, anche se non sono mancate risate e battute. Nel corso dell'allenamento arriva Andrea Vavassori, che abbraccia Filippo Volandri e l'amico Sonego. Alla prima pausa lo saluta anche un sorridente Musetti. Il suo infortunio di ieri sembra non preoccupare. In giornata si è unito alla squadra anche Matteo Arnaldi, sorridente, benché un po' stanco. Ha scelto infatti di venire in auto da solo, guidando cinque ore da Monaco. Ha anticipato il suo coach Alessandro Petrone, che lo raggiungerà in treno da Milano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 10-Set-23 15:24