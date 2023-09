Calcio: Galliani “Monza squadra giovane, Spalletti è bravissimo”

L'ad del club brianzolo: "Siamo pieni di ragazzi e il loro entusiasmo può aiutarci". MONZA (ITALPRESS) – "Sarò a San Siro domani per la gara dell'Italia contro l'Ucraina. É una partita quasi decisiva. Spalletti è bravissimo e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera e anche con il Napoli, quindi speriamo bene". Lo ha dichiarato l'ad del Monza, Adriano Galliani, a margine della consegna degli astucci ufficiali del club alle scuole della città. "Il Monza? Mi aspettavo i risultati che sono arrivati. Abbiamo fatto le prime due trasferte contro l'Inter e l'Atalanta, squadre che fanno le coppe europee, e ci sta di perdere. Dovevamo vincere poi la gara contro l'Empoli e l'abbiamo fatto, adesso domenica abbiamo una gara molto importante contro il Lecce. Credo che faremo meno punti contro le big quest'anno e quindi dovremo fare più punti con le medie", ha aggiunto l'amministratore delegato del club brianzolo. "Monza giovane? Sì, è incredibile. Colombo è un 2002, Vignato 2004, Valentin Carboni 2005 e suo fratello Franco è un 2003. Siamo pieni di ragazzi e l'entusiasmo tipico dei ragazzi può aiutarci. Il mercato degli svincolati può essere un'opportunità per il Monza? No, direi tendenzialmente no. Non al momento, poi può capitare qualunque cosa; però direi no in questo momento. Gomez? Ho visto tanti nomi accostati a noi ma in verità non sono mai stati trattati; però non è inutile smentire, noi pensiamo di essere coperti. Abbiamo 24 giocatori di movimento e numericamente siamo a posto", ha detto ancora Galliani. "Sabato abbiamo fatto una bellissima grigliata con i giocatori e le famiglie e i bambini a Monzello per stare assieme, perché sono cose che fanno bene. Io cerco di dare tutto quello che posso per la squadra del mio cuore da quando ero bambino", ha concluso l'ad del Monza. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 11-Set-23 13:16