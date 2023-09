Calcio: Juve. Pogba “Ho pensato di smettere ma non mi arrendo”

Il francese: "Il denaro cambia le persone e può distruggere le famiglie". TORINO (ITALPRESS) – "A seguito del 'caso estorsioni' ho pensato di non giocare più a calcio: il denaro cambia le persone e può distruggere le famiglie. Voglio dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me ma io non mi arrenderò mai". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Paul Pogba, intervistato da "Al Jazeera". Il francese, tornato in bianconero la scorsa estate, in poco più di un anno ha fatto pochissime apparizioni, giocando col contagocce, a causa di diversi problemi fisici. Tornando al "caso estorsioni', che ha portato alla denuncia del fratello Mathias, che sarà discusso al Tribunale di Parigi in settimana, Pogba ha affermato: "In quei giorni pensavo 'Non voglio più soldi, smetto di giocare. Voglio solo stare con persone normali, che mi ameranno per quello che sono, non per la fama o per i miei soldi'. A volte è veramente dura". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Set-23 15:08