Lotito “Lazio più forte, tifosi hanno capito progetto”

"Penso di aver allestito una squadra che può competere con tutti". ROMA (ITALPRESS) – La Lazio è pronta a spiccare il volo. Ne è convinto il presidente Claudio Lotito che sottolinea come "quest'anno la Lazio è una squadra più competitiva, con giocatori di qualità in tutti i ruoli, anche nelle sostituzioni. Penso di aver allestito una squadra che può competere con tutti, ma si tratta di avere la certezza dei propri mezzi, questo può fare la differenza. Abbiamo speso 101 milioni, investendo su giocatori di qualità ma di prospettiva creando un percorso di crescita ulteriore sotto la regia del nostro allenatore, che è un insegnante di calcio, possono essere migliorati. Sicuramente non manca la qualità del gioco, ora si tratta di portare a casa i risultati", le sue parole a Radio Tv Serie A con Rds. Lo sforzo sul mercato, in attesa del responso del campo, ha dato i propri frutti con il record di abbonamenti della gestione Lotito grazie ai tifosi che hanno "capito che c'è un progetto serio. Io sono sicuro che il tempo dimostrerà che certe scelte sono positive. I tifosi lo meritano, non si sono mai discostati dalla società anche nei momenti di difficoltà", sottolinea Lotito che poi, sul tema stadio, ammette di lavorare "su una serie di idee, non ultima il Flaminio" che "può avere valore storico e risolvere, sulla carta, il problema ma non certo efficientare i ricavi". Per il numero uno biancoceleste, però, la priorità rimane il campionato senza per questo escludere la Champions League, competizione nella quale Lotito vuole giocarsi le proprie chance visto che, secondo la sua visione, "abbiamo allestito una squadra che ha, a livello di qualità e numerico, tutto per competere in entrambe le competizioni". Infine una battuta su Milinkovic-Savic, volato in Arabia Saudita nonostante la volontà di trattenerlo da parte del presidente. "La scelta di Milinkovic-Savic di andarsene è stata personale, noi non l'abbiamo venduto. Ho fatto di tutto per trattenerlo offrendo ingaggi importantissimi, avevamo fatto un patto, mi ha detto che voleva fare nuove esperienza. Alla fine non abbiamo mai ricevuto offerte concrete se non, qualche anno fa, da una squadra italiana per importi oltre i 100 milioni", conclude Lotito, pronto a mettersi il passato alle spalle per guardare a un futuro sempre più roseo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 11-Set-23 13:21