Tennis: Atp. Djokovic torna sul trono, best ranking per Arnaldi

Per il serbo 390esima settimana in vetta, il ligure al gradino 47. ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha festeggiato il trionfo agli Us Open con la maglia numero 24, come i "suoi" Slam in singolare, e con il volto di Kobe Bryant, l'icona del basket NBA scomparso in un incidente aereo nel 2020. Una conferma ulteriore di quello che la matematica aveva già certificato. Il serbo è tornato numero 1 del mondo. Inizia oggi la sua 390esima settimana in vetta alla classifica. Un record da quando esistono i Pepperstone Atp Rankings, introdotti il 23 agosto del 1973. Gli Us Open hanno cambiato un po' le gerarche in Top 10. Risale al quinto posto Stefanos Tsitsipas, nonostante la sconfitta contro Stricker al secondo turno; guadagna due posizioni e riavvicina il best ranking Andrey Rublev (6); mentre Jannik Sinner perde una posizione ed è settimo questa settimana. Torna in Top 10, infine, dopo quasi un anno, Alexander Zverev, che ha eliminato l'altoatesino negli ottavi. Prima di femare Medvedev e riscattare la sconfitta nella finale del 2021, Djokovic aveva battuto il ventenne Ben Shelton in semifinale. Il campione NCAA 2022 ha firmato la sua miglior prestazione in carriera e ha guadagnato 28 posizioni in classifica: nessuno ha fatto un balzo più cospicuo in avanti tra gli attuali Top 100. Shelton, che era numero 173 nei Pepperstone Atp Rankings un anno fa, guadagna 28 posizioni rispetto alla classifica pre-Us Open e debutta in Top 20, al numero 19. Questa la nuova classifica Atp: 1. Novak Djokovic (Srb) 11795 (+1) 2. Carlos Alcaraz (Esp) 8535 (-1) 3. Daniil Medvedev (Rus) 7280 (–) 4. Holger Rune (Den) 4710 (–) 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4615 (+2) 6. Andrey Rublev (Rus) 4515 (+2) 7. Jannik Sinner (Ita) 4645 (-1) 8. Taylor Fritz (Usa) 3955 (+1) 9. Casper Ruud (Nor) 3560 (-4) 10. Alexander Zverev (Ger) 3030 (+2) L'altro uomo copertina, per quanto riguarda il tennis non solo italiano, è il sanremese Matteo Arnaldi. La sua stagione di prime volte si è arricchita a New York con il primo successo al quinto set, su Arthur Fils, con il primo ottavo di finale in una prova dello Slam e con la prima convocazione in Nazionale in Coppa Davis. Grazie a questi risultati è entrato per la prima volta in Top 50 nei Pepperstone Atp Rankings. Qualificato l'anno scorso alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals, è numero 47 del mondo questa settimana. Così gli altri italiani: 18. Lorenzo Musetti 1925 (–) 38. Lorenzo Sonego 1140 (+1) 47. Matteo Arnaldi 999 (+14) 66. Matteo Berrettini 832 (-30) 110. Marco Cecchinato 559 (-1) 131. Fabio Fognini 463 (+15) 132. Flavio Cobolli 462 (+5) 136. Giulio Zeppieri 447 (–) 137. Luca Nardi 446 (-21) 139. Andrea Vavassori 435 (+24) 143. Mattia Bellucci 423 (+39) – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 11-Set-23 11:35