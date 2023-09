Tennis: Us Open. Medvedev a Djokovic “Per quanto ne hai ancora?”

Il russo al serbo: "Non ho capito quando hai intenzione di calare". ROMA (ITALPRESS) – Nonostante la sconfitta nella finale contro Novak Djokovic, Daniil Medvedev non ha perso l'umorismo e, nel corso della premiazione, si è rivolto così verso il campione serbo: "Complimenti Nole. Per quanto tempo ne hai ancora? Non ho capito quando hai intenzione di calare il ritmo". "Ero qui nel 2021, allora ho vinto e ho festeggiato. Oggi un po' meno ma è stato comunque un grande torneo. Ringrazio il mio team, lavoriamo insieme da otto anni e facciamo sempre un passo in avanti. Un grosso abbraccio anche alla mia famiglia. A volte le cose vanno bene, a volte un po' meno", ha detto il russo ai microfoni dell'Arthur Ashe Stadium. "Fa sempre piacere giocare finali contro tennisti forti come Nole. Col passare degli anni mi rendo conto non solo quanto sia forte ma anche del fatto che sia un grande campione, dentro e fuori il campo", ha aggiunto Medvedev. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 11-Set-23 09:02