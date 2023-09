Tiro con l’arco: Finale Cdm. Nespoli terzo in Messico

L'azzurro ko in semifinale allo shoot off vince di misura la finale per il podio. ROMA (ITALPRESS) – Mauro Nespoli sale sul podio nella finale della Coppa del mondo di tiro con l'arco. L'argento olimpico di Tokyo2020 si è classificato al terzo posto a Hermosillo, in Messico. Il suo percorso si è aperto nei quarti di finale con il successo per 6-2 ai danni dello statunitense Brady Ellison. In semifinale, poi, il fuoriclasse di Voghera si è dovuto arrendere di fronte al brasiliano Marcus D'Almeida, che ha prevalso allo shoot off (6-5). Nella finale per il podio, invece, la prima freccia di spareggio ha sorriso all'arciere azzurro, riuscito a portare a casa una dura battaglia contro il sorprendente indiano Dhiraj Bommadevara (6-5). Il primo posto se lo è assicurato poi proprio D'Almeida, che nella finale per l'oro ha superato per 6-4 il coreano Lee Woo Seok (secondo). Per Nespoli, giunto alla sesta partecipazione in un ultimo atto del massimo circuito, si tratta del secondo podio della carriera in Coppa del mondo, dopo la piazza d'onore ottenuta nel 2019 a Mosca. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 11-Set-23 09:11