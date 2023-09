Motomondiale: Gp Giappone. Bagnaia “Contento, ma mi aspettavo di più”

"Ho dato il massimo, dobbiamo capire cosa non ha funzionato", dice il campione del mondo MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Sono contento anche se mi aspettavo di più. Sono andato un po' nei guai per il posteriore. Il terzo posto non è male, Jorge è forse nel suo momento migliore e le sue prestazioni sono splendide. Noi lavoriamo con calma per domani". Lo ha affermato Pecco Bagnaia (Ducati), terzo alla fine della Sprint Race MotoGP del Giappone. "Mi aspettavo più grip. Con 20 giri di gomma, facevamo 44"90. Ogni volta che provavo mi scappava un po' dietro, limitavo i danni. La lotta con Miller è stata tosta, passarlo non è stato facile perché lui ha un bello spunto in uscita. Poi, una volta passato, sapevo che ne avevo di più di lui", ha aggiunto Bagnaia. "Per domani c'è da lavorare, non mi aspettavo una difficoltà del genere nell'accelerare soprattutto nei primi giri. Sono sereno perché so che qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto ma io ho fatto il massimo. E' stato un inizio positivo ma dobbiamo capire cosa non ha funzionato perché è un week-end che andiamo fortissimo", ha concluso il campione del mondo della Ducati. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 30-Set-23 09:44