Tennis: Torneo Pechino. Arnaldi out al 2° turno, Jarry ai quarti

Il 22enne sanremese cede al cileno e spreca tre match point PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Tanti rimpianti per Matteo Arnaldi, uscito di scena al secondo turno del "China Open" (Atp 500 – montepremi 3.633.975 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino. Il 22enne sanremese, numero 48 del ranking, promosso dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-7(4), 7-6(4), 6-3, in due ore e 58 minuti di partita, al cileno Nicolas Jarry, numero 23 Atp. Arnaldi ha avuto tre match point sul 6-5 del secondo set, ma non è riuscito a chiudere la partita. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 30-Set-23 10:06