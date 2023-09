Thiago Motta “Episodi arbitrali non devono essere un alibi”

Il tecnico del Bologna: "Ora basta, pensiamo all'Empoli e a come stanno i ragazzi" BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna deve ancora smaltire la rabbia per l'errore di Pezzuto contro il Monza, che ha impedito alla squadra di esultare per un gol regolare, che già Thiago Motta deve pensare all'Empoli che arriva domani alle 12.30 al Dall'Ara. "Gli episodi – ha detto il tecnico felsineo alla vigilia – sono sotto gli occhi di tutti, ora basta, penso all'Empoli e a come stanno i miei ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare e fare del nostro meglio da questo punto di vista. Gli episodi arbitrali non devono essere un alibi. Io penso ai miei ragazzi, a come metterli in campo al meglio, così come tutti quelli che lavorano in questo club fanno per metterli nelle migliori condizioni". Domani dovrebbe toccare ancora lo stesso undici di Monza: "Perché no, tutti stanno bene e stanno lavorando al meglio per giocare dall'inizio". Il Bologna sembra faticare un po' nei primi tempi: "Ci sono delle partite in cui la squadra avversaria viene e si chiude, come succederà domani, e noi dobbiamo essere bravi a uscire dalla loro pressione e capire dove colpirli. Sono tre partite in cui succede che nel primo tempo la partita sembra più chiusa, noi dobbiamo capire come gira la gara. Le difficoltà nel fare gol? Penso che dobbiamo continuare a lavorare, quotidianamente, per migliorarci. Il tempo ci dirà se saremo stati capaci di migliorare. Oggi sono soddisfatto del gruppo, dell'impegno, della partecipazione. A Monza hanno partecipato giocatore che ne avevano bisogno perché lo dimostravano in allenamento e lo hanno dimostrato in partita". Poi i singoli, cominciando da De Silvestri: "Sta bene, ha fatto un'ottima partita a Monza. Anche Tommaso sta bene, vedremo domani. Calafiori? Lavora molto bene giorno per giorno e deve continuare a farlo così come tutti gli altri". Poi si parla dell'Empoli: "Giocano più o meno nello stesso modo. Prima avevano un grande allenatore che ha fatto un'ottimo anno, lo scorso, e ora hanno un altro grande allenatore che ha già fatto molto bene all'Empoli". In quest'anno come è cambiato Motta è presto detto: "Devo ancora tanto migliorare, ma cerco sempre di agire nel modo giusto. Io penso al presente e a cosa posso fare di meglio per affrontare le nuove situazioni. Più contento dei pochi gol presi o deluso dai pochi fatti? Sono contento della mia squadra, dell'attitudine che mettono in campo, di come affrontano le situazioni… Sono queste le cose su cui mi concentro: i punti che abbiamo sono quelli che abbiamo meritato e i gol fatti e subiti sono quelli che ci siamo meritati. Da qui – ha concluso Motta – dobbiamo partire per migliorare tutti gli aspetti, anche quelli che ora sembrano andare bene". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/mc/red 30-Set-23 16:53