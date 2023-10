Empoli, Andreazzoli “E’ un difetto non essere realizzativi”

Il tecnico dei toscani punta il dito sulla mancanza del gol BOLOGNA (ITALPRESS) – "Skorupski è stato bravo oggi, poi abbiamo colpito anche un palo. Sicuramente il gol ci manca: è un difetto non essere realizzativi. L'unica strada per noi è di lavorare su queste situazioni e cercare di migliorare. Nel primo tempo abbiamo avuto molto predominio contro il Bologna: non era semplice e i ragazzi sono stati bravi. Il Bologna alla fine ha dimostrato la buona squadra che è, legittimando la vittoria. Noi siamo calati anche fisicamente". Queste le parole di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Bologna. "Sono contento per Orsolini, è un ragazzo interessante: dispiace, però, perché oggi ho perso io. Oggi abbiamo cambiato sei giocatori, dando la possibilità a tutti di esprimersi. Purtroppo, ci sono capitati degli infortuni che preferivamo non avere. Per questo ora ci siamo ritrovati nella condizione di estremizzare alcune situazioni che avrei voluto gestire in maniera diversa. Credo che per una squadra della nostra forza sia importante mettersi a posto sull'aspetto fisico. Ho le idee chiare sull'Empoli che voglio: sono i giocatori che ti dicono come preferiscono essere impiegati e noi dobbiamo metterci a disposizione". – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS) xl9/pc/red 01-Ott-23 15:15