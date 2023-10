Golf: Il Team Europa vince la Ryder Cup, Usa ko

Tommy Fleetwood firma il punto decisivo per il "Vecchio Continente". ROMA (ITALPRESS) – Il Team Europa ha conquistato la Ryder Cup 2023 di golf. Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, a Roma, i padroni di casa hanno concretizzato il vantaggio accumulato nelle prime due giornate di gara, prima di chiudere la contesa contro gli Stati Uniti con il punteggio di 16.5-11.5. Grande spettacolo nei singolari della domenica conclusiva di un evento che ha portato la capitale sotto i riflettori internazionali. Bravi a portare un punto al Team Europe vincendo la rispettiva sfida Viktor Hovland, Rory McIlroy, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood e Robert MacIntyre. Utili solo per le statistiche, invece, i successi del Team Usa firmati da Patrick Cantlay, Max Homa, Brooks Koepka, Xander Schauffele e Justin Thomas. Chiuso in parità l'incontro tra Jon Rahm e Scottie Scheffler, così come quello tra Shane Lowry e Jordan Spieth. Braccia al cielo per la squadra capitanata da Luke Donald, con tra i vice-capitani i fratelli torinesi Edoardo e Francesco Molinari. Al termine di una settimana intensa di agonismo ed eventi collaterali, davanti a un pubblico numeroso e variopinto, l'Europa ha quiindi trionfato nella 44esima edizione della più prestigiosa manifestazione internazionale di golf. Sul 14-10 il punto del successo definitivo del "Vecchio Continente" è stato firmato da Tommy Fleetwood. Non è stato eguagliato da nessuno il record di cinque vittorie in altrettanti incontri disputati realizzato da Francesco Molinari a Parigi nel 2018. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Ott-23 18:59