Mondiali Rugby, l’azzurro Fischetti salta la sfida con la Francia

Il giocatore ha riportati una frattura di tre cartilagini costali ROMA (ITALPRESS) – Lo Staff Medico della Nazionale Italiana Rugby Maschile ha ufficializzato il Bollettino Medico a conclusione della partita contro la Nuova Zelanda giocata venerdì 29 settembre al Groupama Stadium di Lione valida per la terza giornata del Girone A della Rugby World Cup. Danilo Fischetti ha riportato una frattura di tre cartilagini costali dell'emitorace sinistro. Non sarà a disposizione per la partita con la Francia. Dino Lamb ha riportato un trauma contusivo della gamba sinistra. Sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista dell'ultimo match del girone contro la Francia. Giacomo Nicotera, a seguito di un trauma cranico ricevuto in partita, ha iniziato il protocollo relativo alla HIA e nei prossimi giorni sarà rivalutato in vista del match contro la Francia. – foto: LivePhotoSport – (ITALPRESS). pc/COM 01-Ott-23 12:16