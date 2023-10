Superbike, in Portogallo vince tutto Bautista e il titolo è a un passo

Come in Superpole lo spagnolo beffa Razgatlioglu PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista fa il vuoto e si avvicina al secondo titolo iridato in Superbike. Dopo gara 1 e la superpole, lo spagnolo della Ducati fa sua anche gara 2 al Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale. All'Autodromo Internacional do Algarve, Bautista anche questa volta all'ultima curva ha preceduto il suo principale rivale per il titolo, Toprak Razgatlioglu su Yamaha. Sul gradino più basso del podio Michael Ruben Rinaldi (Ducati). Dopo il titolo costruttori della Ducati per Bautista bisognerà attendere l'ultima gara di Jerez. Bautista ha adeso 566 punti contro i 506 di Razgatlioglu. – foto: LivepHotoSport (ITALPRESS). pc/red 01-Ott-23 15:58