Tennis: Torneo Tokyo. Kudermetova batte Pegula e vince 2° titolo Wta

La russa piega in finale la statunitense col punteggio di 7-5 6-1. TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Veronika Kudermetova torna a vincere un torneo dopo un anno e mezzo. La numero 19 del mondo, che finora si era imposta solo nel Wta 500 di Charleston, ha conquistato al Toray Pan Pacific Open di Tokyo il secondo titolo della carriera, peraltro tutti ottenuti nella stessa categoria di tornei. In finale la russa, ottava forza del seeding, ha sconfitto per 7-5 6-1 la numero 4 del mondo, ovvero la statunitense Jessica Pegula, in un'ora e 24 minuti di partita. Kudermetova ha così firmato la sua seconda vittoria contro una Top 5 della settimana. Nei quarti, infatti, ha ottenuto contro Iga Swiatek il secondo successo in carriera contro una delle prime due giocatrici del ranking Wta, dopo quello centrato contro Aryna Sabalenka (allora numero 2) a giugno a Berlino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 01-Ott-23 15:21