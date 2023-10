Boninsegna “Lautaro somiglia a Mazzola, Juve senza coppe favorita”

L'ex bomber: "La Nazionale negli ultimi otto anni è stata un minestrone" ROMA (ITALPRESS) – "Quattro gol li ho fatti anch'io un paio di volte, mi pare contro Samp e Cagliari, sono passati troppo anni. Ai nostri tempi, forse, c'erano portieri di un altro livello e delle marcature anche diverse, un po' più fisse". Così Roberto Boninsegna, grande bomber del passato di Inter, Juventus e della Nazionale, ospite di 'Radio Anch'io Sport', su Rai Radio 1, sul poker di Lautaro a Salerno. "Lautaro è un giocatore eccezionale, furbo, sveglio, quando un difensore sbaglia, ne approfitta subito, si smarca bene e poi tecnicamente ha una classe eccezionale. Somiglia un po' a Mazzola: hanno in comune la qualità di saltare sempre il loro avversario, mettere in condizione i compagni di andare a rete, decidere di finalizzare o fornire l'ultimo passaggio – ha aggiunto l'ex bomber – Juve senza coppe, un vantaggio? Certamente sono favoriti, ricordo anche ai miei tempi come le coppe e gli impegni con le nazionali non ti danno tempo di recuperare. Credo sia un vantaggio". Sul parco attaccanti dell'Inter, per alcuni limitato? "Dipende dagli infortuni, la società ha valutato anche questo problema. Lukaku è stata una perdita, sappiamo quello che è successo quest'estate, ci sono rimasto male, ma è stato trattato anche un po' male, Inzaghi lo ha fatto entrare solo negli ultimi venti minuti della finale di Champions. Comunque essere dipendenti da uno solo diventa difficile. Vlahovic? Un buon giocatore, ma lo lascerei alla Juventus, è un po' lunatico il ragazzo. Mi sembra un po' altalenante nelle sue prestazioni. Ha un bel mancino, ha un buon colpo di testa, ma avrei preferito tornasse Lukaku per riformare la coppia regina con Lautaro". Il Milan forse ha qualcosa in meno dell'Inter in attacco: "Forse sì, ma sarà una bella sfida in campionato. Ci può essere anche l'inserimento della Juve o del Napoli, ma credo che saranno le due milanesi a dettare legge per lo scudetto". Boninsegna, infine, si sofferma sulla Nazionale di Spalletti: "Speriamo di qualificarci per i prossimi Europei e soprattutto per i prossimi Mondiali, è da troppo tempo che non partecipiamo. Fare un Mondiale è la cosa più bella: ne ho giocati due, in Messico siamo arrivati in finale, purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa, abbiamo lasciato fuori addirittura Rivera e Zoff, abbiamo perso da un grande Brasile e pagato la semifinale con la Germania. Ma non dobbiamo solo tornare a partecipare, siamo l'Italia e dobbiamo giocare per vincere. Diamo tempo a Spalletti per costruire la sua scacchiera, la Nazionale è un mosaico da disegnare tassello dopo tassello, negli ultimi otto anni è stata un minestrone". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 02-Ott-23 09:54