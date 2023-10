Calcio: Milan. Giroud “Abbiamo più qualità, ora vincere a Dortmund”

"Felice per Adli, futuro? Qui sto bene", le parole dell'attaccante francese MILANO (ITALPRESS) – "La Champions è sempre un'emozione speciale, vogliamo fare bene in questa seconda partita: volevamo e dovevamo vincere contro il Newcaste, questa non sarà una gara decisiva ma molto importante". Olivier Giroud sa che il Milan non può permettersi passi falsi mercoledì sera a Dortmund contro il Borussia. "L'esperienza è importante in questo tipo di partite ma serve anche la gioventù, siamo fiduciosi ma umili", prosegue l'attaccante francese, che vede un Milan più forte rispetto alla scorsa stagione. "Abbiamo cambiato un po' di giocatori e rinforzato la squadra, abbiamo un po' più di qualità e quantità", prosegue Giroud, che ha voglia di tornare a segnare ("voglio aiutare la squadra a vincere, sono felice quando faccio un assist ma mi manca il gol da qualche settimana, spero arrivi presto") e non si sbilancia troppo sul futuro: "Rinnovo? Sono concentrato su quest'anno e sul fare il massimo per il Milan ma sono molto felice qua". Da Giroud, presente all'evento organizzato da Milan e Snaitech all'ippodromo di Milano, parole al miele infine per Adli: "Ha lavorato molto sin dal primo giorno, non è stato facile per lui, non ha avuto una vera opportunità per mostrare le sue qualità ma ne ha tante e adesso può giocare il suo calcio e aiutare la squadra. Se continuerà a lavorare così alzerà il suo livello, mi ricorda un po' me agli inizi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Ott-23 19:06