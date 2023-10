Rugby: Mondiali. Buonfiglio convocato per match con la Francia

Il pilone sinistro in forza alle Zebre a disposizione di Crowley da oggi ROMA (ITALPRESS) – Lo staff tecnico dell'Italrugby, guidato da Kieran Crowley, ha convocato Paolo Buonfiglio per il raduno in preparazione del match contro la Francia, ultima gara del Girone A della Rugby World Cup 2023 in calendario venerdì 6 ottobre alle 21 al Groupama Stadium di Lione, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Il pilone sinistro in forza alle Zebre, che ha esordito in Nazionale maggiore nel Test Match pre-Mondiale contro l'Irlanda a Dublino lo scorso 5 agosto, sarà a disposizione degli azzurri a partire dalla giornata odierna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 02-Ott-23 09:36