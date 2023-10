Tennis: Torneo Shanghai. Napolitano al turno di qualificazione

L'azzurro ad un passo dal main draw, niente da fare invece per Giustino SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Stefano Napolitano è a un passo dal tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, (Atp, 8.800.000 dollari di montepremi, cemento) che torna in calendario per la prima volta dal 2019. Il tennista azzurro, testa di serie numero 18 del seeding cadetto, ha sconfitto al primo turno delle qualificazioni l'australiano Omar Jasika per 6-1 7-5 e per un posto nel main draw sfiderà un altro 'aussie', Marc Polmans (4). Niente da fare, invece, per Lorenzo Giustino (23), eliminato all'esordio dal tennista dello Zimbabwe Benjamin Lock per 7-6(7) 3-6 6-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 02-Ott-23 12:05