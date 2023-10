Calciomercato: San Paolo. Fluminense, Santos e Cruzeiro su ex Milan Pato

Il contratto con il club paulista è in scadenza e non verrà rinnovato SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Ancora qualche mese al San Paolo, poi Alexandre Pato sarà libero di firmare per un'altra società. Il club paulista, infatti, non rinnoverà il contratto dell'ex attaccante del Milan, classe 1989, in scadenza a fine 2023. Secondo il sito del quotidiano brasiliano Terra sono tre le squadre interessate al giocatore: si tratta di Fluminense, Santos e Cruzeiro. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 03-Ott-23 08:35