Il francese ha battuto lo statunitense in tre set ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – Adrian Mannarino ha vinto la finale dell'"Astana Open", Atp 250 da 1.017.850 dollari in corso sui campi in cemento della capitale del Kazakistan. Il francese, sesta testa di serie, ha battuto lo statunitense Sebastian Korda, numero 5 del tabellone, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 03-Ott-23 14:36