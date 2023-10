Ciclismo: Gran Piemonte. Van Aert e Ganna favoriti della 107^ edizione

Tra i candidati alla vittoria anche Cortina, Matthews, Hirschi e Landa ROMA (ITALPRESS) – Ufficializzato l'elenco dei partenti della 107esima edizione del GranPiemonte presented by Credit Agricole, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Piemonte, che si disputerà domani, giovedì, lungo un tracciato vallonato di 152 km da Borgofranco d'Ivrea a Favria. Al via tanti nomi di spicco della scena internazionale a partire da Wout Van Aert (Jumbo-Visma), recentemente secondo ai Campionati Europei e a segno alla Coppa Bernocchi, e Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), protagonista alla scorsa Vuelta a Espana e di ritorno nella sua corsa di casa dopo due anni. Tra i corridori che partono con ambizioni di successo sono da annotare i nomi di Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), trionfatore nell'edizione 2022, Michael Matthews (Team Jayco AlUla), vincitore della Vasto-Melfi allo scorso Giro d'Italia, il suo compagno di squadra Simon Yates, 3° al Giro dell'Emilia, Marc Hirschi (UAE Team Emirates), già a quota sette successi stagionali, e Mikel Landa (Bahrain Victorious), al rientro in gara dopo il 5° posto nella Vuelta a Espana. Altri pretendenti al trofeo sono Stefano Oldani (Alpecin- Deceuninck), Guillaume Martin (Cofidis), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team), Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), Rui Costa e Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Matteo Jorgenson (Movistar Team), Andrea Bagioli e Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Edward Dunbar (Team Jayco AlUla), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Davide Formolo (UAE Team Emirates). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Ott-23 17:39