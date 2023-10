Rugby: Mondiali. Scelto XV anti-Francia,Crowley”Onorare nostra identità”

"Focus sarà sulla nostra prestazione, proveremo a fare uno step in più", dice il ct azzurro ROMA (ITALPRESS) – Ultimo impegno nel Girone A della Rugby World Cup per l'ItalRugby di Kieran Crowley. Il commissario tecnico della Nazionale, ha ufficializzato la formazione che venerdì 6 ottobre alle 21 affronterà la Francia all'Olympique Stadium di Lione. Sarà il confronto numero 48 tra le due squadre, il secondo in un Mondiale dopo il precedente nella fase a gironi nel 2015 vinto dalla Francia. Nel triangolo allargato Capuozzo torna a vestire la maglia numero 15 con Ioane e Bruno alle ali, quest'ultimo alla prima da titolare nella Rugby World Cup. Coppia di centri formata da Brex e Paolo Garbisi, alla seconda presenza con la maglia n.12 dopo la partita contro l'Uruguay. Chiavi della mediana affidate a Tommaso Allan – diventato miglior marcatore azzurro nella Rugby World Cup – e Varney. Quarta partita consecutiva da titolare per il reparto di terze linee formato da capitan Lamaro, Negri e Lorenzo Cannone. In seconda linea insieme a Ruzza torna Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ceccarelli, Faiva e Ferrari. Pronti a subentrare dalla panchina Manfredi, Zani, Riccioni, Sisi, Zuliani, Fusco, Morisi e Pani. "Il nostro focus sarà sulla nostra prestazione. Abbiamo lavorato in settimana pensando al nostro prossimo impegno. Vogliamo onorare la nostra identità di squadra e provare a fare uno step successivo" ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà il match l'inglese Karl Dickson. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Epalahame Faiva, 1 Simone Ferrari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Ott-23 10:53