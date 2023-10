Calcio: Serie A. Baroni “Troppe occasioni non concretizzate”

Il tecnico gialloblù "Dobbiamo essere più cinici e cattivi davanti la porta" FROSINONE (ITALPRESS) – "La squadra ha fatto bene secondo me. Abbiamo cercato soluzioni per essere pericolosi. L'abbiamo fatto molto bene, ma purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo. Loro hanno concretizzato, sta qui la differenza. Dobbiamo trovare certe soluzioni". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni al termine della sconfitta per 2-1 contro il Frosinone. "Dobbiamo essere più cinici e cattivi davanti la porta – ha dichiarato ai microfoni di Dazn -, oggi abbiamo avuto troppo occasioni che non abbiamo concretizzato. Noi abbiamo arginato molto bene il Frosinone, che ha giocatori interessanti e ha velocità. Non abbiamo avuto quel piglio sottoporta. Non è sufficiente portare lì il pallone, dato che occorre concretizzare", ha ribadito. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/xd6/mc/red 08-Ott-23 18:41