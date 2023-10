Calcio: Serie A. Sarri “Mezzora di alto livello, nonostante il caldo”

"Dispiace perché il risultato poteva essere più rotondo" ROMA (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto la prima mezzora ad altissimo livello, come il secondo gol. Dispiace perché il risultato poteva essere più rotondo poi chiaramente l'obiettivo primario oggi era la sopravvivenza visto il caldo. Era impossibile mantenere quei ritmi, i cambi ci hanno dato vigore e abbiamo fatto bene nel finale". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro l'Atalanta. "In questa stagione Vecino ci sta risolvendo molti problemi. Veniva da una partita importante in Champions – ha detto l'allenatore biancoceleste, ai microfoni di DAZN – e oggi ha fatto bene lo spezzone che ha giocato. Ma tutti hanno fatto una prova di consistenza. Luis Alberto? Lui è trascinante per tutta la squadra, oggi ha giocato un po' affaticato e ho preferito richiamarlo in panchina. Viene da molte partite consecutive, come Zaccagni che è uscito per problemi alla caviglia". Sarri commenta poi anche le prestazione dei nuovi acquisti e la fase difensiva. "Castellanos ha ancora molti margini di crescita ma è un giocatore di grande spessore. Dietro, vista la forza degli avversari, non abbiamo concesso così tanto. Abbiamo sofferto sulle palle alte, però mi sembra che rispetto alle prime giornate stiamo concendendo di meno. Speriamo che questo ci porti a ritrovare un po' di serenità", ha concluso il tecnico della Lazio. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/pdm/red 08-Ott-23 18:43